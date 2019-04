4-Avril : Khalifa Sall sur la liste des détenus à gracier

Selon L'Observateur, "sauf changement de dernièrement", Khalifa Sall et Mbaye Touté seront libérés au lendemain de la fête de l'Indépendance. Le journal rapporte que l'ex-maire de Dakar et celui qui fut son directeur administratif à la mairie figurent parmi les prisonniers qui doivent bénéficier de la grâce présidentielle dans le cadre du 4-Avril. L'Obs renseigne que la mesure était initialement programmée pour le 4-Avril de l'année dernière, au lendemain de la condamnation en première instance de Khalifa Sall et Cie. Mais les concernés avaient interjeté appel, ce qui leur ôtait d'office le droit d'obtenir une grâce. Celle-ci ne pouvant interdire qu'à l'épuisement de la procédure. Cette fois-ci est la bonne avec la confirmation par la Cour suprême, ultime recours, de la condamnation de l'ex-maire de Dakar et ses co-accusés.