4 remaniements en 7 ans : Macky Sall a grillé 2 Premiers ministres et testé 73 ministres

Depuis son arrivée au pouvoir en 2012 à nos jours, soit 7 ans de magistère, le chef de l'État, Macky Sall, aura travaillé avec 3 Premiers ministres (Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Mahammed Boun Abdallah Dionne) et 73 ministres (57 hommes et 16 femmes).



S'agissant des repères du septennat qui s'achève, elles se déclinent, 4 remaniements ministériels plus tard, ainsi qu'il suit : 3 avril 2012, 1er septembre 2013, 4 et 6 juillet 2014, 22 juin 2015, 5 et 7 septembre 2017. Allez savoir à quoi renvoient ces dates.



Pourtant, il y a, selon L'Observateur, 7 ministres qui ont pu résister à toutes les secousses. Ces indéboulonnables sont Augustin Tine, Serigne Mbaye Thiam, Aminata Mbengue Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Aly Ngouille Ndiaye, Khoudia Mbaye et Oumar Guèye.



Les ministères les plus instables du gouvernement sont ceux de l'Intérieur, du Tourisme, des Transports et de la Jeunesse. Quid des revenants ? Le journal ne se prive pas de les citer : Mariama Sarr, Thierno Alassane Sall, Abdou Latif Coulibaly et Mor Ngom.



Quant aux ministres les plus éphémères, comprenez ceux qui ont fait long feu au gouvernement, ils se nomment Mbaye Ndiaye, Me Alioune Badara Cissé, Mata Sy Diallo, Abou Lô, Ibrahima Sall, Mor Ngom, Aly Cotto Ndiaye, Cheikh Bamba Dièye et Pape Diouf.









seneweb