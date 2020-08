40è jour du décès d’Amadou Gon Coulibaly : Le 1er ministre et la 1ère dame du Mali aux côtés du couple présidentiel ivoirien (IMAGES)

Samedi, au domicile de la génitrice d’Amadou Gon Coulibaly, à Abidjan-Angré, la délégation malienne a pris part à une séance de prière pour l’ex-premier ministre. Et ce, à l’initiative du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim) et son équivalent au Mali. Le même jour, du côté de Korhogo dont est originaire Amadou Gon Coulibaly et Kong des prières ont été organisées dans le cadre de cette cérémonie de 40ème jour.



Né le 10 février 1959 à Abidjan, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a tiré sa révérence, le mercredi 8 juillet 2020. Il a été inhumé dans son fief à Korhogo, le vendredi 17 juillet 2020.



Il faut noter qu’il a été nommé Premier ministre par le Président Alassane Ouattara depuis le 10 janvier 2017. Son parti politique, le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) l’avait choisi pour défendre ses couleurs à la présidentielle de 2020.

















































