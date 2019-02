41 ORGANISATIONS ACCRÉDITÉES POUR SUPERVISER LE SCRUTIN

Sur quarante-une (41) organisations accréditées, dix (10) l’ont été au niveau national. La précision est faite par Abbé Alphonse Seck, le secrétaire exécutif de la commission épiscopale interterritoriale Justice et Paix. Il rappelle que, pour superviser l’élection présidentielle du 24 février, mille observateurs seront déployés par la mission d’observation de l’Eglise catholique. Et, la mission va travailler en harmonie avec les autres organisations.



En ce qui concerne l’observation, il informe qu’ils ont reçu de la part des autorités notamment le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, « toutes les accréditations et les documents nécessaires à la bonne conduite de l’observation électorale. Nous sommes une des dix (10) missions nationales accréditées. Les autres sont des missions étrangères. »

Aussi, la mission va déployer sur le terrain mille observateurs et superviseurs. Qui seront présents dans les sept (7) diocèses du Sénégal dans les quatorze (14) régions et dans quarante-quatre (44) départements avec l’objectif de visiter six (6) mille bureaux de vote. « Lorsqu’on considère le nombre de bureau de vote qui est de quatorze mille six-cent –cinquante-un (14 651), visiter six (6) mille bureaux de vote, cela représente un bon pourcentage de couverture et tout cela est organisé selon un plan de déploiement qui a été élaboré à notre niveau », rassure-t-il, soutenant qu’ « avec les autres organisations de la société civile, (ils) continuent à travailler à harmoniser (leurs) plans de déploiement afin d’avoir grâce à un bon maillage du territoire national une présence efficace et efficiente sur le terrain. »



Déjà, souligne Abbé Alphonse Seck : « Nous avons conduit (une) action à travers la diffusion d’un certain nombre de messages. Ce sont des moyens de sensibilisation de nos concitoyens surtout les jeunes. Les sensibiliser sur l’importance de l’exercice de leur devoir citoyen et du bon exercice de ce devoir. C’est-à-dire en s’acquittant beaucoup pensent qu’ils ne doivent pas aller voter. Ils doivent aller voter. Les sensibiliser à l’intransigeance sur le respect des Institutions. »L’élection présidentielle aura lieu dimanche prochain.