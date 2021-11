4ème édition du Forum de Paris sur la paix: Macky Sall et plusieurs Chefs d’Etat se projettent dans l’après Covid-19

Le Président de la République, Macky Sall, en visite en France, prendra part jeudi à la 4ème édition du Forum de Paris sur la paix en présence de plusieurs Chefs d’Etat du monde. A l’ouverture de ces rencontres, prévues jusqu’au 13 novembre, autour du thème : « Réduire les fractures et se préparer au monde post-Covid », Macky Sall co-animera d’ailleurs un panel de haut niveau sur le financement des économies en développement, selon le pôle communication de la Présidence de la République. La note renseigne qu’au cours de ce Forum, plusieurs urgences de l’heure telles que les nouveaux mécanismes de solidarité internationale dans les relations internationales ou encore la question de l’annulation de la dette africaine après la crise mondiale causée par l’apparition de la Covid-19, seront abordées.



« L’objectif principal est de stimuler une reprise plus solide et plus inclusive en s’attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale. Dans ce cadre, il est attendu des assises la formulation d’initiatives destinées à mieux gérer les biens communs mondiaux à travers la mise en avant de nouveaux principes d’actions pour le monde post-Covid », relève le document de presse.



Ces paquets d’initiatives sortiront des débats et discussions inscrits au programme du Forum. Centrés sur les projets innovants sélectionnés pour l’édition de cette année, les débats et discussions qui rassembleront tous les participants autour des solutions pour demain s’articulent sur un programme des travaux fondé sur le dialogue. De formats très variés, les débats seront souvent suivis par une session de questions-réponses avec les intervenants grâce à la plateforme numérique du Forum. S’y ajoute qu’ils pourront être suivis et prolongés sur les réseaux sociaux.



Hormis les Chefs de Gouvernement, des milliers d’autres participants issus des organisations internationales, des Organisations non gouvernementales, des grandes entreprises, des organismes philanthropiques, des universités et des médias y sont également attendus.



Le Forum, dont le but est de célébrer le centenaire de l’Armistice de 1918, ainsi que de « réfléchir ensemble, proposer des initiatives concrètes, réinventer le multilatéralisme et toutes les formes de coopération contemporaine », s’est tenu pour la première fois du 11 au 13 novembre 2018 avec notamment la participation de 65 Chefs d’Etat et de Gouvernement.















Le Soleil