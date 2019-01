5 Milliards De Francs CFA : Abdoulaye BALDE Tient Son Premier « Bonbon »

" Je viens de procéder avec M. le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, M. Yaya Abdoul KANE, à la signature du contrat d’objectifs et de performances (2019 -2023) d’un montant de 5 milliards dans le cadre du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal(PACASEN), pour le compte de la commune de Ziguinchor. Ce programme financé par l’Etat du Sénégal avec l’appui de la banque mondiale et de l’agence française de développement permettra de réaliser un important programme de construction et de réhabilitation de routes dans les quartiers de Boucotte, Lyndiane, Kandialang, Santhiaba, Belfort, Tylene, Nema 2, Djibock et HLM Nema. Il nous permettra aussi de construire un centre multifonctionnel dénommé Ziguinchor City Center dédié aux femmes, aux jeunes, aux artistes, aux sportifs et aux loisirs (familles et enfants). J’aurais l’occasion de présenter aux populations de Ziguinchor sur 3D ces différents projets le mardi 22 janvier à l’occasion de la cérémonie de signature de la convention de maîtrise d’ouvrages avec AGETIP en présence du ministre de tutelle et des directeurs généraux de l’agence de développement municipal et de l’AGETIP », informe Abdoulaye BALDE.

Qui disait que ceux qui sont avec Macky SALL sont innocentés et financés ; ceux qui lui tiennent tête martyrisés ? Walf