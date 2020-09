500 MILLIARDS DE FRANCS POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ SUR LA PÉRIODE 2020 2024 (OFFICIEL)

Un budget de 500 milliards de francs Cfa est prévu sur la période 2020 2024 pour le secteur de la santé, a tweeté la Présidence de la République.



’’Le président Macky_Sall a présidé, dans le cadre de la relance des activités économiques et sociales post covid, une réunion autour du plan d’investissements pour un système de santé résilient et pérenne. Un budget de 500 milliards de francs est prévu sur la période 2020 2024’’, lit-on sur le compte officiel de la Présidence de la République.