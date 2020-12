643 BUTS AVEC LE BARÇA : MESSI ÉGALE LE RECORD DE PELÉ AVEC SANTOS

Lionel Messi arrive encore à nous surprendre. Ce samedi, c’est de la tête, après un penalty raté, que l’Argentin a permis au Barça d’égaliser à 1-1 face à Valence (score final : 2-2). Une réalisation après laquelle la Pulga courait depuis longtemps car hautement symbolique : son 643e but sous le maillot barcelonais lui permet d’égaler le total de pions marqués par le grand Pelé sous le maillot de Santos et de devenir co-meilleur buteur de l'histoire avec un seul et unique club.



Voilà donc Messi à la hauteur du roi Pelé, en tout cas pour les chiffres en club. Au Barça, seule équipe de sa carrière jusqu’à présent, l’Argentin a commencé très tôt à martyriser les cages adverses. Son 1er but, inscrit sur une passe parfaite de Ronaldinho et conclu par un subtil lob, remonte au 1er mai 2005. Quinze ans et demi plus tard, Messi régale toujours.



Sans surprise, c’est en Liga que Messi a le plus scoré, trouvant les filets à 450 reprises depuis ses débuts en carrière. La Ligue des champions aura aussi été un terrain de jeu privilégié avec 118 buts marqués, deuxième plus haut total de l’histoire derrière Cristiano Ronaldo. Sans surprise, c’est avec son pied gauche qu’il a fait le plus de dégâts (393 buts) même si, ce samedi, c’est avec sa tête que Messi est allé chercher le record.