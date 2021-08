672 buts, 35 trophées : Lionel Messi au Barça, les stats d'une grandiose odyssée

17 saisons, 35 trophées dont 4 Ligues des champions, 672 buts, 36 triplés en championnat... Lionel Messi et le FC Barcelone, c'était vertigineux, et c'est terminé. Le club catalan l'a annoncé jeudi soir. C'est une page légendaire qui se tourne, pour Messi comme pour le Barça. La preuve en statistiques et en records.





