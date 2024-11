6E JOUR DE CAMPAGNE : LES CANDIDATS INVESTISSENT LE SÉNÉGAL DES PROFONDEURS AVEC PROMESSES ET ASPIRATIONS

Le sixième jour de la campagne pour les élections législatives au Sénégal a été animé par une série d’activités dynamiques orchestrées par les différentes listes en lice, témoignant de l’engagement des candidats à se rapprocher des électeurs à travers le pays. Mamadou Salif Sow, candidat du parti Ensemble pour le Sénégal, a multiplié les visites au marché Castor, à Keur Massar, à Kermel et à Rebeuss, renforçant ainsi son lien avec les populations locales.



La coalition Gokh You Bess a choisi de se rendre dans le nord, à Saint-Louis, pour dialoguer avec les acteurs locaux. Dans la vieille ville, Abdoulaye Sylla de la coalition And Bessal Sénégal a organisé un meeting mobilisateur pour ses potentiels électeurs. Par ailleurs, Mamadou Racine Sy de la coalition Alsar a conduit une caravane au marché HLM, attirant de nombreux sympathisants. La coalition Dekkal Téranga, sous la direction d’Abdoulaye Niane, a également sillonné plusieurs localités du sud-est, notamment Saraya, Goudiry, Kidira, Bakel, Kanel et Matam, dans le cadre d’une caravane nationale. Menée par le Président Amadou Ba, la caravane de la coalition Jàmm Ak Njariñ était à Bakel, Kidira et Goudiry, avec des projets de poursuite vers Tambacounda, Kédougou, Saraya et Salemata. Dans la région du Walo, la coalition Takku Wallu Sénégal, menée par l’ancien président Macky Sall, a fait entendre sa voix via des appels WhatsApp.



À Richard Toll, la coalition Gokh You Bess a tenu un meeting, tandis qu’à Djirédji, à 18 km de Bambaly, la coalition Sénégaal Késé a organisé des échanges avec les habitants. Le Dr Daouda Ndiaye, représentant de la coalition Action, a animé une réunion à Guediawaye, mettant en avant l’importance de sa candidature. Ousmane Kane de la coalition RV Naataangue a également mené une visite de proximité à Koumpentoum, après avoir fait un passage par Guinguinéo. De son côté, la coalition Samm Sunu Rew Jotali Kadou Askan Wi, dirigée par Pape Modou Fall, a intensifié ses actions à Dakar, en réalisant des visites de proximité dans les quartiers de la Médina et de Gueule Tapée, présentant son programme aux habitants.



À Ziguinchor, une ambiance festive a régné au terrain Lindiane pour accueillir Ousmane Sonko, tête de liste nationale de PASTEF. La journée a également été marquée par le cortège du Premier ministre, quittant Kaolack et s’arrêtant à plusieurs points d’intérêt, soutenu par une foule enthousiaste.



Ce sixième jour de campagne a illustré l’intensification des efforts des différentes coalitions pour séduire les électeurs, avec des actions ciblées et des rencontres de proximité.





































































