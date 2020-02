6eme cours de l'école du parti de la coalition ADIANA,Thierno LO sublime la culture senegalaise!

Ce samedi 22 février 2020, se tenait le 6eme cours de l'école du parti de la coalition ADIANA avec comme thème choisi:"La politique culturelle au Sénégal,quelle orientation?" animé par Masseye Niang, cinéatre et homme de culture . Dans son entretien,le président de la coalition ADIANA ,Thierno LO a argué que ce cours est une continuité tout en estimant qu'il faut un retour aux sources et mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut , pour insuffler un développement durable. La coalition ADIANA se distingue encore une fois par sa démarche,en sublimant un secteur laissé en rade par les hommes politiques qui préfèrent généralement les débats de positionnement. Interpellé sur l'actualité ,Thierno lo se dit contre tout recul démocratique ,et dans cette même veine il condamne fermement une "probable" nomination du maire de Dakar car celà doit émaner de la volonté populaire. Quoiqu'il en soit la coalition ADIANA est entrain de faire la politique autrement car alliant massification et quête de connaissance,un "cocktail" qui risque de surprendre!