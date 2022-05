7 choses à savoir sur Élisabeth Borne, la nouvelle Première ministre

Le suspense aura duré près de trois semaines : c’est finalement Élisabeth Borne qui a été nommée au poste de Première ministre par Emmanuel Macron et chargée de former un nouveau gouvernement. Ancienne ministre des Transports, de la Transition Écologique et solidaire, puis du Travail et de l’Emploi, cette haute fonctionnaire est habituée des ministères dits « techniques ». Elle a dû également gérer beaucoup de dossiers délicats, de la réforme de la SNCF à celle de l’assurance chômage, en passant par la mise en place du protocole sanitaire en entreprise . Ce qui pourrait la préparer au dossier de la réforme des retraites, auquel elle devra s’attaquer.



À la fois techno, politique, et (un peu) écologiste

Élisabeth Borne est Polytechnicienne, ingénieure générale des Ponts et Chaussées, un corps de la haute fonction publique traditionnellement en charge de la gestion des travaux publics et de l’urbanisme, mais également de la gestion des eaux et des forêts, depuis une réforme de 2009. Préfète de Poitou-Charentes entre 2013 et 2014, elle a dirigé ensuite le cabinet de Ségolène Royal, alors ministre de l’Écologie, jusqu’en 2015. Elle prend alors la tête de la RATP, jusqu’à sa nomination au gouvernement d’Emmanuel Macron, en 2017. Elle devient alors chargée des Transports.



Une pionnière

En 2013, elle est la première femme à occuper le poste de préfète de la région Poitou-Charentes, et devient ce lundi la deuxième femme à remplir la fonction de Première ministre, après Édith Cresson en 1991.



Une ministre aux portefeuilles variés

Une des rares ministres qui a connu l’intégralité du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, Elisabeth Borne n’est pourtant pas restée au même poste pendant 5 ans. Son premier portefeuille est ainsi celui des Transports. En juillet 2019, elle hérite du ministre de la Transition écologique et solidaire, pour remplacer François de Rugy, qui vient de démissionner. Elle conserve les deux ministères pendant l’été, et en septembre 2019, Jean-Baptiste Djebbari reprend cette première charge, en devenant secrétaire d’État chargé des Transports. Lors de la formation du gouvernement Castex, en juillet 2020, elle change encore de portefeuille et prend les rênes du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.



Issue de la branche de gauche du macronisme

Élisabeth Borne a travaillé avec des figures du Parti socialiste dans les premières heures de sa carrière politique : Ségolène Royal au ministère de l’Environnement, Lionel Jospin à Matignon (où elle le conseillait sur les transports), Jack Lang à l’Éducation et Bertrand Delanoë, quand elle était directrice de l’urbanisme de la mairie de Paris. Elle rejoint ensuite Emmanuel Macron, et fait partie depuis l’année 2020 de Territoires de Progrès, parti créé par ses collègues Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian pour rassembler les forces de gauche autour d’Emmanuel Macron, qui se revendique comme la branche « sociale-démocrate » de la majorité présidentielle.



Familière des poids lourds de la Macronie

En 2014, à la tête du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l’Environnement, Elisabeth Borne collabore étroitement avec Alexis Kohler, alors son homologue au cabinet d’Emmanuel Macron à l’Économie. Ils mènent ensemble les négociations du protocole d’accord entre l’État et les sociétés autoroutières, après avoir travaillé avec un groupe de travail parlementaire sur le sujet des autoroutes.



Une carrière dans le privé

La nouvelle Première ministre est également passée par de grandes entreprises du privé : chez Sonacotra, un bailleur spécialisé dans l’accueil des travailleurs migrants. Quand elle quitte en 2002 le cabinet de Lionel Jospin, elle rejoint la direction stratégique de la SNCF , avant de partir chez Eiffage cinq ans plus tard. Avant de rejoindre le gouvernement d’Emmanuel Macron, elle a également dirigé la RATP.



Jamais élue

Élisabeth Borne n’a jamais été élue auparavant, malgré sa longue carrière au service de l’État. Cela pourrait changer, car elle est la candidate de la majorité présidentielle dans la 6e circonscription du Calvados aux élections législatives de juin.