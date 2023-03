8 mars/ Fatou-Fatou Mercedez: Un garage géré par deux talentueuses femmes « jumelles » mécaniciennes

Le garage mécanique Fatou-Fatou Mercedez gérée par deux homonymes qui évolue dans ce métier depuis 1995 rappelle leur intégration dans ce secteur d’activités. D’après la gestionnaire du garage, elle précise que ce métier connaît des évolutions. Donc, elle exige une réactualisation des connaissances pour s’adapter. Suivant leur vécu, elles sont souvent sollicitées dans beaucoup de choses avec des reconnaissances. Honorées, elles insistent auprès des femmes à plus de dynamisme et de responsabilité. Souvent données en modèles après 25 ans de pratique, elles demandent à plus de rigueur. Ainsi, elles reconnaissent que les femmes sont très engagées dans plusieurs secteurs d’activités. Elles leur demandent à être plus ambitieuses pour mieux aider la société à tendre vers le développement socio-économique. Etant femmes mécaniciennes, elles recommandent aux femmes de ne pas négliger leurs ménages.