8EMES de finale CAN : Cheikhou KOUYATE suspendu

Aliou Cissé va devoir trouver une alternative à l’absence de Cheikhou Kouyaté pour les 8èmes de finale. Le milieu de terrain des Lions sera suspendu au tour suivant.



Kouyaté a écopé un deuxième carton jaune. Il a été averti hier contre le Malawi (0-0) à la 20ème minute sur une faute sifflée par l’arbitre camerounais Blaise Yuven Ngwa. Kouyaté avait été averti (75ème minute) pour une première fois lors de la deuxième journée contre la Guinée (nul par 0-0). Deux cartons jaunes qui pèsent lourd pour la sélection sénégalaise qui va devoir faire sans un de ses meilleurs éléments dans la compétition. «J’ai deux cartons jaunes et suspendu pour les 8ème de finale. Je ne sais pas comment ça se passe. Je suis vraiment dégoûté car je ne voulais pas lâcher mes coéquipiers. Maintenant, il y a des joueurs qui sont prêts à faire le travail. J’ai faim comme mes coéquipiers. Je pense que pour gagner cette Can, il faut se donner à 200 %. Les gens veulent nous voir à notre meilleur niveau. On va continuer à travailler et rendre fier le peuple sénégalais», se désole-t-il.



Souvent décrié par le public sénégalais, Kouyaté a toujours montré qu’il est une valeur sûre dans l’entrejeu du Sénégal. Et dans toutes les trois sorties qu’il a effectuées jusqu’ici, Kouyaté a été tout simplement bon. Une absence qui risque de faire tâche d’huile surtout qu’il est très précieux dans la récupération en plus de sa grande expérience pour commettre des fautes loin de sa zone de vérité afin de ralentir la progression de l’équipe adverse.























Papa Lamine nDOUR / (Envoyé spécial)