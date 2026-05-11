94e arrestation : Le styliste, Doudou Ndiaye, soupçonné d'être en couple avec le chanteur religieux Ass Dione tombe

La Brigade de Recherches de Keur Massar a enregistré sa 94e arrestation ce lundi, dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Il s'agit du styliste Doudou Ndiaye.



D'après les preuves concordantes collectées par les gendarmes, ce dernier était en couple avec le célèbre chanteur religieux Ass Dione, déjà écroué par le doyen des juges près le Tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Après son interpellation, Doudou Ndiaye a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Pour rappel, un agent de la Senelec de Mbacké, également amant du chanteur religieux, a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de cette même affaire.