Le Pr Bassirou Diomaye Faye a participé à la clôture du panel consacré au Sport et au Développement

Aux côtés des Présidents William Samoei Ruto, Emmanuel Macron et Duma Boko, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a participé à la clôture du panel de haut niveau consacré au Sport et au Développement, organisé à l'Université de Nairobi dans le cadre du Forum des Affaires Afrique-France. La séquence se tenait en présence du Président de la Confédération Africaine de Football Patrice Motsepe et de grandes figures du sport mondial.

Le Chef de l'État a ouvert son intervention par un rappel qui a soulevé l'ovation de la salle : le Sénégal est champion d'Afrique. Derrière la formule, une réalité de fond. Le pays se distingue aujourd'hui par ses succès sportifs et entend transformer cet acquis en moteur de développement.

Devant ses homologues, le Président a inscrit le sport au cœur de l'agenda national de transformation. Secteur à fort potentiel économique, il appelle à des investissements à la hauteur, capables de générer durablement de la croissance, des emplois et de la cohésion sociale.

À cinq mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, premier événement olympique accueilli sur le sol africain, l'impact est déjà tangible. Les travaux de construction et de rénovation des infrastructures ont mobilisé plus de 132 000 personnes. Au-delà des sites de compétition, un maillage de terrains multifonctionnels de proximité se déploie sur le territoire, pour offrir à la jeunesse de chaque commune des espaces de pratique sportive, mais aussi de vie, d'apprentissage et de cohésion.

Rendez-vous a été donné à Dakar, en octobre prochain, sous le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre ».