Le doublé pour le Ballon d'Or : Ousmane Dembélé (PSG) nommé meilleur joueur de Ligue 1 pour la deuxième fois de suite aux Trophées UNFP

Le talent récompensé : peu utilisé en Ligue 1 cette saison (960 minutes), et largement moins décisif que la saison passée (dix buts, contre 21 lors du précédent exercice), Ousmane Dembélé a tout de même conservé son titre de meilleur joueur du championnat de France. L'attaquant international français du Paris Saint-Germain, qui devrait décrocher le titre avec son club au terme de la saison, a été récompensé lors des trophées UNFP pour la saison 2025-2026, avec en prime une distinction pour le plus beau but de la saison.





Il devance ses coéquipiers Nuno Mendes et Vitinha, également nommés, ainsi que le Lensois Florian Thauvin et Mason Greenwood. Lauréat du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé était le joueur le moins utilisé des cinq nommés dans la catégorie du meilleur joueur du championnat.





Il l'aurait mérité aussi, mais Avec un but...



"C'est un titre individuel, mais tous les trophées que j'ai gagné en individuel, c'est grâce à cette équipe, à ce staff et à tout le club du Paris Saint-Germain, a-t-il déclaré sur la scène du Palais Brongniart. Ils m'ont soutenu, ils ont été exceptionnels. Je pense qu'il y en a trois ou quatre dans l'équipe qui peuvent gagner ce genre de trophée."







Le lauréat a également touché un mot sur scène pour Vitinha, "un coéquipier exceptionnel", et un rival plus que crédible pour le titre, cette saison. "Il aurait mérité ce trophée, mais avec un but…", a plaisanté le Français qui disputera les deux dernières journées de Ligue 1, cette semaine, avant la finale de la Ligue des Champions, le 30 mars, puis le Mondial. La moisson n'est sans doute pas terminée.