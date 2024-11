9E JOUR DE CAMPAGNE | DES CARAVANES EN MOUVEMENT, PÈLERINAGES SPIRITUELS ET UN MOMENT DE RECUEILLEMENT SUITE AU DÉCÈS DE MOUHAMADOU MOUSTAPHA BA

En ce neuvième jour de campagne pour les élections législatives anticipées, les différentes coalitions poursuivent leurs tournées à travers le Sénégal avec un dynamisme inébranlable. Tandis que certaines continuent leurs caravanes dans les régions pour présenter leurs programmes, d’autres privilégient des visites de proximité dans la capitale, Dakar, et ses environs. Toutefois, cette journée a également été marquée par la triste nouvelle du décès de l’ancien ministre des Finances et du Budget, Mouhamadou Moustapha Ba. Cette perte a poussé Amadou Bâ, chef de file de la coalition Jàmm Ak Njariñ, à suspendre temporairement sa campagne.



Amadou Bâ, leader de la coalition Jàmm Ak Njariñ, a exprimé sa profonde tristesse suite à la disparition de Mouhamadou Moustapha Ba, avec qui il avait partagé de nombreuses années de collaboration étroite au ministère des Finances. En signe de respect, il a suspendu toutes les activités de sa campagne pour la journée, afin de se recueillir et de présenter ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à toute la nation sénégalaise.



Les caravanes des différentes coalitions continuent de sillonner les routes du pays. La caravane de Pastef a organisé un grand meeting à Tambacounda avant de poursuivre son itinéraire vers l’est du pays. Elle a fait escale à Goudiry, Bakel, Kanel et Ourossogui, et prévoit un autre rassemblement massif au stade régional de Matam. Ce déploiement témoigne de l’engagement de Pastef à atteindre toutes les régions, y compris les plus reculées, pour partager son programme électoral.



La caravane de Jàmm Ak Njariñ, menée par Amadou Bâ, a fait étape dans les localités de Guinguinéo, Gossas, Diourbel et Bambey, en mettant l’accent sur la paix et la solidarité. Cette coalition mise sur le dialogue direct avec les populations, apportant un message de rassemblement et de prospérité pour un Sénégal unifié.



À Kaolack, la coalition Gokh Yu Bess a rencontré le Khalife de Médina Baye, renforçant ainsi son lien avec les leaders religieux de la région. Elle a ensuite organisé un meeting, en adoptant une approche de proximité pour mobiliser les électeurs.



De son côté, Amadou Ly, leader de la coalition Wareef, s’est rendu à la mosquée de Medina Gounass, où il a prié en compagnie du Khalife Thierno Amadou Tidiane Bâ. La coalition Dundu Lénéne, sous la direction de Mouhamadou Madana Kane, était à Rufisque pour un échange de proximité avec les populations locales.



La Grande Coalition Farlu a marqué un moment fort de la journée en se rendant au poste frontalier de Keur Ayip, après une tournée en Gambie. Cette initiative internationale reflète le désir de la coalition de tisser des liens solides au-delà des frontières sénégalaises. Pendant ce temps, la coalition Jubanti Sénégal a tenu un meeting à Gueule Tapée, tandis que la coalition Ensemble pour le Sénégal a fait escale dans les localités de Kaffrine, Koungheul, Koumpemtoun, Sinthiou Malem et Malem Niani.



Au terme de cette première semaine de campagne, les coalitions montrent une mobilisation sans relâche, cherchant à convaincre les Sénégalais du bien-fondé de leurs programmes et des solutions qu’elles proposent pour répondre aux préoccupations locales. Entre caravanes, visites de proximité et échanges avec des personnalités influentes, les leaders mettent en avant leurs valeurs et leurs visions pour le Sénégal.



























































Rts