A.B.C, un nom qui symbolise les 3 premières lettres de l'alphabet s'est effacé à jamais! ( Par Ramata LY)

A.B.C symbolise les trois premières de l’alphabet. C’est aussi le début de tout apprenant de la langue française. Mais en politique, Abc était une école et référence pour les militants de l’Alliance pour la république avec le Président Macky Sall qu’il a accompagné avec dignité pendant les moments difficiles de l'APR. Emporté par le Coronavirus, je n’ai que ma plume pour parler de mon ami, mon conseiller en politique.





Ta famille (de sang et de politique) tes amis, tes collègues, tes connaissances tous ceux qui t'ont connu, apprécié et partagé un moment avec toi, tout le monde est là.



De près ou de loin, ensemble où à distance nous sommes tous unis face à cette nouvelle soudaine, la volonté divine.



Tu es parti avant que je t'écris une dernière fois.

Tu es parti avant de m'écrire une dernière fois mais je m'en souviendrai toujours de tes messages poétiques rythmés du bon sens, des conseils et de la bienveillance.



Ta disparition nous rappelle comme toujours que nous sommes bien peu de choses dans ce monde ici-bas et tu en étais bien conscient.



Tu étais devant mais tu te retournais très souvent, tu étais en haut mais tu regardais tout bas, tu étais responsable et respectueux, tu étais TOI, différent des autres, différent de beaucoup de gens de ta classe (politique) et de ton rang.



J’ai été très heureuse (je le suis encore) de partager cette relation amicale avec toi (ABC) dans la plus grande transparence.



Le Sénégal et tes partenaires se souviendront toujours de toi, un homme compétent, élégant et diplomate.



Quant à moi, tu resteras à jamais mon oncle de cœur mon ami haut de gamme.



Repose en paix, cher Alioune Badara CISSE



Ta puce qui t'embrasse pour ton dernier voyage.



Par Ramata LY chargé de communication APR/ Saint-Ouen