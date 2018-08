A KOLDA, LES VŒUX DE PAIX ET DE BON HIVERNAGE DE L’IMAM ALIOU FATY

La majorité des musulmans de la commune de Kolda (sud) a célébré mercredi la fête de l’Aïd El-Kébir ou Tabaski, sous la direction de l’imam Aliou Faty notamment, qui a prié pour un bon hivernage et le règne de la paix dans la région.





En présence de certaines autorités militaires et administratives, dont le préfet de Kolda, Moctar Diop, il a recommandé conseillé aux fidèles la soumission à Dieu et au respect des recommandations du prophète Mohamed.



L’imam Aliou Faty a dirigé la prière dans la principale mosquée de la ville, en remplacement de Thierno Alassane Tall, qui dirigeait habituellement l’office religieux.



Il a rappelé aux fidèles le sens de la célébration de l’Aïd El-Kébir, le sacrifice du mouton pour perpétuer la preuve de la soumission d’Ibrahim à Dieu.

