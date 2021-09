A L’IMPORTATION, LES PRIX ONT AUGMENTÉ DE 2, 4 % EN JUILLET (ANSD)

Les prix des produits à l’importation ont augmenté de 2, 4 % en juillet dernier comparés à leur niveau du mois précédent, a appris l’APS mardi de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Dans son dernier bulletin mensuel des statistique du commerce extérieur, la structure lie cette évolution au rebond des prix des produits minéraux qui y ont contribué à 1, 6 point de pourcentage, à celui de 1, 2 % des matériels de transport et à la hausse de 0, 4 % des coûts des métaux communs et ouvrages.



Le document rendu public le même jour relève cependant que cette progression des prix des produits importés avait été atténuée par le repli de ceux des machines et appareils, et des produits des industries chimiques.



Par rapport au mois de juillet 2020, les produits importés se sont renchéris de 9, 2%. Toutefois, ils ont chuté de 5,5% sur les sept premiers mois de 2021, relativement à la même période de 2020, rapporte la source.



Elle fait savoir que les prix des produits sous-jacents à l’importation s’étaient relevés de 1,9% et ceux des produits volatils de 4,3%, alors que comparés à leur niveau de juillet 2020, les prix des produits sous-jacents avaient progressé de 14, 4 %.



Sur la même période, les prix des produits volatils se sont repliés de 5, 6 %.



L’ANSD souligne que sur les sept premiers mois de 2021, les prix des produits sous-jacents et ceux des produits volatils avaient ont régressé, respectivement, de 2,8% et de 11,5%, comparés à ceux de la même période de 2020.























aps