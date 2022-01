A MATAM ET KANEL, TOUT LE MATÉRIEL ÉLECTORAL EST AU COMPLET (PRÉFETS)

Les préfets des départements de Matam et de Kanel, Souleymane Ndiaye et Maguette Ndiouk, ont indiqué vendredi, dans un entretien téléphonique avec l’APS, que tout le matériel électoral est au complet, pour une bonne organisation du scrutin de dimanche.



Pour le matériel électoral tout est au complet, nous avons procédé aux dernières vérifications des urnes (matériel condensé dans les urnes). Véritablement tout est en place et samedi à partir de 8 heures le matériel sera déployé dans les bureaux de vote, a indiqué le préfet de Matam, Souleymane Ndiaye.



‘’Cet après-midi, a-t-il précisé, les forces de défense et de sécurité vont passer la nuit dans les lieux de vote et demain elles recevront le matériel électoral qu’elles vont sécuriser’’.



Le département de Matam compte 117 lieux de vote où sont logés 318 bureaux de

vote pour 149608 électeurs.



Au niveau du département de Kanel, le préfet Maguette Ndiouk a également indiqué que ‘’le matériel électoral est reçu à temps et au complet’’. ‘’Actuellement, a-t-il expliqué, tout est conditionné, on attend que demain pour pouvoir faire l’acheminement dans les meilleurs délais’’.



M. Ndiouk dit attendre que le dispositif sécuritaire soit en place demain dès 8 heures, compte tenu de la sensibilité de certains matériels électoraux comme les bulletins, pour que le matériel soit déposé dans les lieux de vote.



Le département de Kanel compte 246 bureaux de vote et 105 lieux de vote pour 107372 électeurs.





























aps