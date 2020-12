A PEINE SUR LE MARCHÉ, TUCHEL POURRAIT VITE REBONDIR ET PAS N'IMPORTE OÙ

Le licenciement de Thomas Tuchel en a surpris plus d'un. Mais les rumeurs concernant l'avenir du tacticien allemand n'ont pas tardé à fleurir dans la presse étrangère. Le journaliste allemand de Bild Christian Falk, premier à avoir donné l'information de son départ du PSG jeudi, a affirmé dans la foulée que le tacticien était intéressé par la Premier League et plus précisément par deux clubs : Manchester United et Arsenal.



ARTETA EN GRANDE DIFFICULTÉ, UN BOULEVARD POUR TUCHEL ?

Les rumeurs envoyant Tuchel à Manchester United ne datent pas d'hier, puisque Bild affirmait début décembre que les dirigeants mancuniens étaient également intéressés par le profil du tacticien. Mais dans la foulée du licenciement de l'entraîneur parisien, c'est plutôt sur un départ pour Arsenal que le Mirror vise, au vu de la situation critique dans laquelle se trouve le club londonien.



Quinizème de Premier League avec seulement quatre points d'avance sur le premier relégable, les Gunners sont au bord du gouffre. Et Mikel Arteta est plus que jamais en grand danger. Une défaite face à Chelsea lors du boxing day samedi pourrait acter la fin de l'aventure entre l'Espagnol et Arsenal. Une aubaine pour Tuchel ? Pourquoi pas, tant le club londonien pourrait correspondre aux attentes et au style de jeu adopté par le tacticien allemand. Le désormais ex entraineur parisien pourrait rebondir plus vite que prévu.