À Paris, la police disperse la foule de supporteurs Sénégalais à coups de gaz lacrymogènes (VIDÉO)

Lundi 7 Février 2022

Les Lions remportent le titre de champions d'Afrique de football face à l'Egypte. À l'image du Sénégal, c'était l'exaltation dans la capitale Française. Les supporters du pays de la Téranga, venus en nombre, jubilent. Mais, grande a été leur surprise de voir des cordons de policiers qui se sont immédiatement déployés sur la route, matraque et bouclier en main, et, comme vous le voyez dans cette vidéo de dakarposte quelques grenades lacrymogènes ont été lancées. On y perd son latin!





Mamadou Ndiaye