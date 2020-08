À SAINT-LOUIS, L’APPARITION DE REPTILES INQUIÈTE LA POPULATION

Un vent de panique a saisi la population de Guet-Ndar, à Saint-Louis. Un boa a été aperçu dans un tas d’ordures déversés sur la rive du fleuve. Le reptile qui a suscité cette frayeur mesure plus de sept mètres. Le plus inquiétant, c’est que ce n’est pas un cas isolé. En effet, quelques jours plus tôt, un autre serpent a été neutralisé au quartier Darou, dans une chambre qu’une famille utilisait comme débarras.



Les ordures, déchets et autres détritus avec tout ce qui y vit, attirent ces boas, alerte le capitaine Ousmane Lô, commandant de la 51e Compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Saint-Louis.



« Pour le cas de Darou, c’était dans une chambre qui était hermétiquement fermée, que les gens utilisaient comme débarras. C’est un lieu propice où il y avait des souris et des rats. Donc les boas cherchent à manger dans ce genre de lieux. Ce qui fait qu’ils logent à l’intérieur, chassant les proies et se reposant à l’intérieur. D’autant plus que les gens n’utilisaient pas la chambre. Pour l’autre cas, à Guet Ndar, il s’agissait d’un lieu où les gens versaient leurs ordures (restes de poisson, entre autres). C’est aussi un endroit propice", précise le soldat du feu, interrogé par Radio Sénégal.



« Mais il n’y a pas lieu de céder à la panique, rassure-t-il. C’est juste qu’il faut éviter d’avoir des amas d’ordures près des habitations, pouvant attirer les boas."



Les reptiles, capturés, sont gardés dans un endroit sûr, rapporte la source



















































emediasn