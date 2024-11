A SÉDHIOU, ANTA BABACAR NGOM DE LA COALITION SAMM SA KADDU S’ENGAGE À DÉFENDRE LES ”URGENCES” DE LA RÉGION

Anta Babacar Ngom, investie par de la coalition Samm sa kaddu a promis samedi, une fois élue de porter, au niveau de l’hémicycle les urgences de la région de Sédhiou, pour mettre fin aux obstacles à son développement économique et social.



S’exprimant lors du passage de la caravane de sa coalition à Sédhiou, elle s’est engagée, si elle est élue députée, à mettre en lumière “les urgences économiques et sociales qui freinent le développement de cette région du sud du Sénégal”.



Selon elle, “les défis liés à l’éducation, à l’emploi des jeunes, à la pauvreté et à l’enclavement routier nécessitent des solutions immédiates et concrètes”.



L’ancienne candidate à la dernière élection présidentielle a souligné que “ces problèmes persistent depuis trop longtemps et qu’il est impératif d’agir pour améliorer les conditions de vie des habitants de Sédhiou”.



Anta Babacar Ngom a appelé à une “action immédiate” pour répondre à ces besoins urgents, en insistant sur la nécessité de mettre en place des solutions concrètes pour améliorer les conditions de vie à Sédhiou.



”La situation à Sédhiou est critique, mais avec une volonté politique forte et des investissements ciblés, il est possible de transformer cette région et de lui offrir un avenir meilleur”, a-t-elle souligné.























































































APS