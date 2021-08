A Touba, un bel exemple à méditer face à une école Sénégalaise perturbée

Un établissement d'excellence dans la ville sainte de Touba qui ne fait pas de bruit mais produit d'excellents élèves .

La ville sainte de Touba dispose de plus en plus d'écoles tout en respectant les règlements de la ville sainte comme l'a toujours voulu le vénéré Serigne Saliou Mbacke . Car de dernier avait refusé l'implantation des écoles sans son autorisation à l'époque . Aujourd'hui , des petits filles comme Sokhna Maimounatou Mbacke fille aînée de Serigne Abdou Lahad Mbacke a érigé une école d'excellence depuis quelques années comme celle de Serigne Cheikh Gainde Fatma Mbacke . L'école de ce dernier a formé des générations et offert des bourses à beaucoup d'intellectuels . Badiane Maimounatou Mbacke comme on l'appelle affectueusement a érigé cette école pour abréger la souffrance des élèves de Touba . En effet , les derniers statistiques révèlent que 70% des élèves de Mbacke proviennent de la ville de Touba et le transport est très difficile pendant l'année scolaire . C'est pourquoi , elle a créé cet établissement et l'a confié au Professeur Cheikh Amsatou Diakhate pour une formation rigoureuse , une éducation sérieuse surtout un suivi de la jeunesse Sénégalaise particulièrement celle de Touba . Nous félicitatons l'initiatrice de cet établissement d'excellence en l'occurrence Badiane Maimounatou Mbacke . Cette dernière a bâti ce temple du savoir Comme l'avais réalisé son vénéré père Serigne Abdou Lahad Mbacke le bâtisseur . Nous vous rappelons que le 3 ème Khalife de Serigne Touba avait posé la première prière de l'université de Touba dans les années 80 et avait octroyé les terrains nécessaires à sa réalisation de ce projet si Cher à Borom Touba . Dans ce sillage , chaque année , sur fond propre elle achete des ordinateurs et les donne au meilleurs élèves pour les encourager et les motiver dans la quête du savoir .

On ne va pas terminer ce chapitre sans féliciter au corps professoral qui , pendant 9 mois , ont enseigné , éduqué avec un suivi rigoureux en complicité avec l'administration pour pouvoir obtenir ces résultats brillants .



Nous implorons ALLAH par la grâce de notre Prophète Mohammed PSL et de son Serviteur Privilégié Cheikhoul Khadim de hisser cette école parmi les meilleures écoles du Sénégal afin de produire les meilleures générations pour un développement rapide de notre pays " Sunugal " .

Le chemin est long mais avec l'abnégation Mouride ( pasteef ) , la ponctualité , la sincérité , la persévérance , le culte de l'excellence nous y arriverons par la barka de Serigne Touba et sa demeure éternellle Touba . Cette ville sainte propice à l'apprentissage comme Serigne Touba l'a imploré à Allah et écrit dans son célèbre ouvrage architectural Matlabul Fawzeyni .



Une belle exemple à méditer face à une école Sénégalaise perturbée .

Badiane , vous êtes une fierté , une référence , une icône . Cela me semble normal car votre père Serigne Abdou Lahad Mbacke ( 3eme Khalife ) était un bâtisseur , un 'éducateur et enseignant hors pair dans l'histoire de la Mouridiyyah . C'est le même cas de votre directeur Serigne Amssatou Diakhate qui fut un fin éducateur et homme de sagesses très rigoureux .



Inchallah bientôt , le Khalife Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacke( Yalla nafi yagu tewer ) va inaugurer l'université de Touba . Cet établissement était bâti par le vénéré Serigne Abdoul Ahad MBACKE et aujourd'hui à coup sûr vous assurer la continuité car vous avez déjà produit d'excellents bacheliers prêts à entamer leur cursus universitaire dans cette université de Touba réalisée par Serigne Mountakha Mbacke et qui fût un vœu de Cheikhoul Khadim .



Ces résultats brillants

sont obtenus dans la ville sainte de Touba , malgré que l'école ne faites pas beaucoup de bruits . mais vous produisez d'excellents élèves grâce à votre méthode , engagement et sérieux .

Nous implorons Allah , une santé de fer et longévité Sokhna Maimounatou Mbacke fille aînée de Serigne Abdoul Ahad MBACKE . Une des bâtisseurs de la jeunesse .



Mor Daga SYLLA