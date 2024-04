À l’attention de la Haute Autorité du nouveau régime... Bombe à retardement au ministère des Finances- Un gros loup est dans l’enclos !

Disons-le très vite. Notre administration tant vantée pour son professionnalisme, est infestée de carriéristes sans scrupules, de hauts fonctionnaires avides de strapontins, qui seraient même prêts à hypothéquer le Bon Dieu et tous ses prophètes pour sauvegarder leurs intérêts. Ce sont des lobbyistes hors pairs passés maîtres dans l’art de se livrer à des contorsions sidérantes pour que le côté le plus lumineux de l’espace des privilèges reste leur chasse gardée.



Pour être un peu plus précis, disons que l’actuel ministre des Finances a dans son entourage un tout puissant haut fonctionnaire qui, si l’actuel régime n’y prend garde, risque fort de réussir sa mission exécrable consistant à saper tous les fondements qui sous-tendent la philosophie financière du Projet. Le monsieur en question, tenez-vous bien, a occupé le poste le plus stratégique au côté du dernier ministre des Finances, sous le « Macky » ; poste à partir duquel les délibérations les plus impérieuses se prennent.

Cette précision a toute son importance, étant entendu qu’il ne peut guère y avoir de doute donc que l’homme était une oreille très écoutée de l’Argentier du régime sortant et qu’il avait toute la confiance de l’Autorité suprême qu’incarnait le chef de l’Etat battu.



Or donc, très étonnamment, le tout puissant monsieur, avec l’avènement du nouveau régime Diomaye-Sonko, a gardé son très stratégique poste au cœur du ministère, des Finances, au côtés même de celui qui a remplacé monsieur Mamadou Moustapha BA. Qu’a –t-il fait pour rester à ce poste si stratégique dont l’occupant, c’est connu, est toujours celui à qui échoit la définition et l’exécution de pratiquement toutes les décisions financières de prime importance ?

Il se dit que l’homme en question, pour en arriver à une telle prouesse, a dû faire preuve d’une incroyable duplicité. Autrement dit, au moment où la tension, dans notre pays, était dans sa phase la plus critique, monsieur avait revêtu le manteau d’un « pastefien » encagoulé et livrait aux Patriotes les bulletins de la météo financière du « Macky », et dans un timing idéal. Ainsi, le prenant pour un vrai ami, l’actuel régime a cru bon de garder un pion aussi « réseauté » dans les rangs de son Commandement financier.

Mais ce que l’actuel régime semble ignorer – et c’est là le drame ! – est que si monsieur a été capable de s’engraisser sur le dos des hautes autorités du régime sortant en les livrant discrètement en pâture à leurs pires adversaires situés de l’autre côté (opposition), il peut aussi faire pire contre ces derniers, qui, disons-le, ont été asses naïfs en le maintenant à son poste.

De toute évidence, ce haut fonctionnaire meilleur dans la pratique de la contorsion que « Ndamal Kadjor », présente le profil idéal d’un incroyable trafiquant d’influence ; ce type d’homme difficile à surprendre « la main dans le sac » et passé maître dans l’art de s’inviter à tous les râteliers. Présentement, pour réussir sa mission si peu honorable, il s’adosse à son expertise financière (indiscutablement établie, il dst vrai) pour faire croire à l’Autorité suprême que les élans programmatiques de l’actuel ministre des Finances (dont il est le plus proche collaborateur, disons l’Exécutant en chef) sont quasi suicidaires, et qu’on gagnerait à leur appliquer une sérieuse cure révisionniste.



Toute façon, l’actuel régime est averti. Cet homme, en termes de loyauté et de patriotisme, est loin de remplir les critères pour rester là où il est. Et s’il reste là, i y a de fortes chances que la mise en perspective de la très pertinente politique financière inscrite au cœur du Projet rencontre des obstacles qui pourraient bien lui être fatals.

Cela dit, nous ne devons guère perdre de vue que l’actuel régime nous a toujours vendu la mort de ce système vieux de longues décennies et qui nous a tellement couté. Le moment est donc tout à fait indiqué pour que les espaces exécutoires les plus stratégiques reçoivent un grand coup de balai !

A bon entendeur, salut !







njaydakarposte@gmail.com