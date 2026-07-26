À l’aube d’un nouveau mandat : le protocole solennel de l'ONU pour l'élection de son prochain Secrétaire général

Le renouvellement de l’autorité suprême des Nations Unies obéit à un rituel de concorde et de rigueur juridique, désormais orchestré sous le sceau de la transparence moderne.

Fondée sur les résolutions successives de l’Assemblée générale, la présente procédure de sélection et de nomination du prochain Secrétaire général s’érige en modèle d’inclusivité, guidée par les préceptes de l'article 97 de la Charte des Nations Unies.

Cette ambition démocratique a trouvé son assise contemporaine le 5 septembre 2025, jour où l’Assemblée générale a adopté la résolution 79/327 consacrée à la revitalisation de ses propres travaux.

Ce texte consolide les avancées historiques antérieures en codifiant une démarche rigoureuse où le mérite s'expose au grand jour.

Les fondements de cette quête diplomatique reposent sur une mécanique institutionnelle précise, articulée autour de quatre exigences majeures :



• Une impulsion bicéphale : l'officialisation de la procédure requiert l'envoi d'une missive conjointe signée par les Présidents de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.





• Le parrainage étatique : chaque prétendant doit être formellement investi par un État membre ou une coalition d'États, puis soumettre un curriculum vitae détaillé, une profession de foi ainsi qu'un bilan transparent du financement de sa campagne.



• Le grand oral mondial : le Président de l’Assemblée générale orchestre des dialogues interactifs avec les candidats, retransmis en direct à travers le globe par la magie des réseaux numériques.





• La concertation permanente : une collaboration étroite et sans artifice est maintenue entre le Président de l’Assemblée et l’ensemble des nations souveraines.





Le coup d'envoi de ce long cheminement international a été donné le 25 novembre 2025. À cette date, la publication d'une lettre conjointe des deux présidences, enregistrée sous la double cote officielle A/80/544-S/2025/765, a formellement invité les États Membres à déclarer leurs champions, tout en traçant le calendrier théorique de cette transition politique.



Dès lors, s'est ouvert le ballet des investitures. Dans un souci constant d'information mutuelle, la Présidente de l'Assemblée générale et le Président du Conseil de sécurité notifient régulièrement la communauté internationale des nouvelles ambitions déclarées. À travers des communications conjointes qui transmettent les missives originales des États parrains, les deux institutions tiennent à jour un registre public. Ce tableau d'honneur consigne les identités, les parrainages, les manifestes idéologiques et les comptes de campagne des postulants.







