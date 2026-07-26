Commissions d'enquête parlementaires : Abdourahmane Diouf se déclare disposé à déférer aux convocations en toute transparence et préconise la tenue d'auditions publiques

Face aux rumeurs de l'hémicycle et aux vents de la contestation, le ministre de l’Énergie et du Pétrole, le Dr Abdourahmane Diouf, a choisi de faire front avec la noblesse qui sied aux serviteurs de l’État.

Loin de s'émouvoir des commissions d’enquête parlementaires annoncées par l’Assemblée nationale, il a salué cette initiative, y voyant le reflet d’une République vivante et fidèle à ses principes.

Cependant, la sérénité du ministre s’accompagne d’une exigence farouche : que ces investigations soient guidées par l’objectivité et la transparence, et qu'elles demeurent vierges de toute basse instrumentalisation politique.



L’une de ces commissions s'apprête à porter le fer dans la plaie du programme « Un étudiant, un ordinateur », projet d’envergure initié sous l'égide du Dr Diouf lorsqu’il tenait encore les rênes du ministère de l’Enseignement supérieur. Face à cette perspective, l'homme ne vacille pas. L'audition promise ne suscite chez lui aucune ombre d'inquiétude. « Il est normal, dans une République, qu’il y ait des commissions d’enquête parlementaires. Je m’en réjouis », a-t-il affirmé, non sans glisser le regret subtil que de telles vertus n'eussent pas été convoquées plus tôt — notamment à l'époque où Ousmane Sonko orchestrait l'action du gouvernement, bien avant de s'installer au perchoir de l'Assemblée nationale.



Le ministre ne dissimule pas pour autant ses réserves quant au théâtre politique qui entoure ces joutes nouvelles. Voir ces enquêtes cibler des responsables aujourd’hui investis d’autres charges institutionnelles éveille en lui la crainte d’une impartialité de façade. C'est pourquoi il en appelle à des travaux menés « avec beaucoup d’objectivité et de diligence ». Concernant le sort de ce programme étudiant, le Dr Diouf se dit prêt à livrer ses vérités au feu des questions parlementaires. Poussant le goût de la clarté jusqu'à l'audace, il formule le vœu que ces séances soient retransmises en direct sur les ondes et les écrans du pays, afin de prendre le peuple sénégalais à témoin d’une totale probité.



Mais la vérité, pour être entière, exige que la lumière soit faite sur chaque maillon de la chaîne. Le ministre insiste : le cénacle des auditions doit s’élargir. La directrice alors responsable du dossier et le directeur général de l’Enseignement supérieur doivent, eux aussi, être conduits à la barre. Pour illustrer l'urgence de cette justice globale, il évoque le destin de vingt mille ordinateurs endormis, selon lui, dans les flancs du Port autonome de Dakar, soustraits au sort des étudiants auxquels ils étaient promis.

Élargissant l'horizon de l'exigence républicaine, le Dr Abdourahmane Diouf exhorte le Parlement à ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Les fonds politiques, tout comme les marchés complexes des cinq lots des chantiers universitaires, méritent à leurs tours l'examen des députés. De l’ancien Premier ministre aux responsables techniques, chacun devrait répondre à l'appel de l'institution. « Nous sommes prêts parce que nous n’avons rien à cacher », a-t-il martelé, réitérant son obédience aux lois de la République. Le contrôle est le propre du Parlement, certes, mais il ne saurait devenir le jouet d'une « politique politicienne ».

Cette prise de parole forte répond aux échos du Bureau de l’Assemblée nationale qui, sous la présidence d’Ousmane Sonko au cours de la deuxième moitié de juillet 2026, a validé six requêtes d’enquêtes. Portées par les députés du PASTEF-Les Patriotes, ces investigations promettent de fouiller les mystères de la gestion foncière, les cessions du domaine maritime, les exonérations fiscales suspectes et les secrets des licences de pêche.

Une saison d'examens s'ouvre pour la République, où l'éloquence du Dr Diouf entend bien faire valoir son droit.

