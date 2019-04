À la découverte de cette petite fille de Serigne Souhaïbou, Sokhna Moumy gestionnaire comptable à Paris

Elle est de cette nouvelle génération de Sénégalaises établies au pays de Marianne dont l'Afrique peut s'enorgueillir. Elle, c'est Sokhna Moumy fille de Serigne Saye Mbacké ibn Serigne Souhaïbou. Descendante du vénéré Serigne Touba, cette dame, gestionnaire comptable à Paris, est décrite "tête bien faite".

Dakarposte a appris de ses proches qu'elle est, pieuse, à cheval sur ses principes, mais surtout très rigoureuse. Normal, serait-on tenté de dire car la comptabilité ne tolérant pas la moindre approximation. Pour ceux qui l'ignorent, une différence minime dans les comptes peut résulter d'un détournement de fonds, et le gestionnaire comptable est personnellement responsable s'il la laisse passer.

Cette dame est dotée, nous apprend-on, d'une excellente connaissances des normes comptables en vigueur, et de leurs évolutions, afin d'en assurer le strict respect, - la maîtrise des outils informatiques dédiés dans l'entreprise au sein de laquelle elle évolue.



Un de ses collègues de travail opine du bonnet avant de faire savoir que Sokhna Moumy s'acquitte à merveille de son job. "Elle est est chargée de l'établissement de la comptabilité de l'entreprise, de la gestion des paies des salariés et de la production des bilans de la société, dans le respect des lois françaises et des normes européennes en vigueur, ainsi que de la préparation des budgets prévisionnels. Cela dit, c'est un cordon bleu et c'est grâce à elle que ses autres collègues ont pu découvrir des recettes de plats originaux, savoureux et gastronomiques made in Sénégal"