À peine nommé, le colonel Amadou Ousmane Ba, nouveau patron de la DESCOS, suspend toutes les opérations foncières dans différentes zones du pays

Afin que nu n'en ignore, dakarposte publie in extenso le document signé par le désormais boss de la DESCOS. Le colonel Amadou Ousmane Ba suspend toutes les opérations foncières dans différentes zones du pays pour une période de trois mois.



Pour rappel, le colonel de gendarmerie Amadou Ousmane Ba, précédemment Directeur du Contrôle, des Etudes et de la Législation au ministère des Forces armées est nommé directeur général de la Surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS).



Créée par décret n°2004-84 du 23 janvier 2004 portant organisation du Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (DSCOS) est aujourd'hui une direction du ministère des forces armées. La DSCOS a pour mission générale, la prévention et la lutte contre les occupations et constructions irrégulières ainsi que la gestion des contentieux y afférents.