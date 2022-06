ABBÉ MARTIN BOUCAR TINE : ‘’LE COMBAT CONTRE LE MENSONGE DOIT ÊTRE DE MISE’’

L’évêque de Kaolack (centre), Martin Boucar Tine, a exhorté les Sénégalais, lundi, à Popenguine (ouest), à mener ‘’le combat contre le mensonge’’ et à éviter la corruption et la violence.



‘’Le combat contre le mensonge doit être de mise, car on passe tout le temps à mentir’’, a soutenu le religieux catholique devant des milliers de fidèles venus prendre part au 134e pèlerinage marial de Popenguine.



Il les a appelés aussi à se battre ‘’contre la corruption’’, ‘’contre la violence sous toutes ses formes : verbale, physique et morale, au niveau familial, social, politique et religieux’’.



‘’Il n’y a pas un jour où on parcourt les médias sans [entendre parler] de meurtre’’, a souligné l’évêque de Kaolack.



‘’Il ne faut pas que nous restions silencieux (…) face à ce fléau. Il faut que chacun joue son rôle, qui est de s’attaquer aux causes qui prennent racine dans nos cœurs et dans nos familles’’, a recommandé Martin Boucar Tine aux populations.



La violence s’est tellement répandue au Sénégal que ‘’des gens sont tués pour rien du tout’’, a-t-il dénoncé, invitant les parents à bien éduquer les enfants.



Le religieux a appelé aussi les populations à prendre soin les uns des autres.



Le 134e pèlerinage marial de Popenguine se tient ce lundi sur le thème ''L'amour familial : vocation et chemin de sainteté''.













































