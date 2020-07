ABDOU KARIM SALL TRAINE LE MAIRE DE MBAO EN JUSTICE

Le ministre de l’Environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, par ailleurs responsable politique de l’Alliance pour la république et son adversaire, le maire Mbao Ablaye Pouye soldent leurs comptes devant la Justice.



Selon l’As, le ministre a servi une citation directe à quatre proches du maire de Mbao pour injures sur sa page Facebook et menace de morts. Il s’agit, d’après le journal, de Fatou Salma Gueye, Moussa Seck, Libasse Pouye et Dior Sarr. Le procès est prévu pour le 25 août au tribunal de Pikine.