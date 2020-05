ABDOURAHMANE NDIAYE CLAQUE LA PORTE DU CIS

Abdourahmane Ndiaye, patron de Sagam, claque la porte du Club des investisseurs du Sénégal (Cis). Selon des informations de EMEDIA, cette démission fait suite à la motion de soutien du Cis à Akilee dans le conflit l’opposant à la Senelec.



Le Cis présidé par Babacar Ngom, présente Akilee comme le prototype de la jeune entreprise à soutenir. « Elle représente la jeunesse bien formée, attachée à son pays et qui innove. Elle est incarnée par des cadres de hauts niveaux qui sont rentrés au pays pour relever les défis et apporter leur contribution », écrivait le CIS.



Joint par Emedia, Abdourahmane Ndiaye, une des grandes figures du patronat sénégalais (avec 3400 employés déclarés, sa société SAGAM, spécialisée dans le gardiennage et le convoyage de fonds est des plus grands employeurs du pays), n’a pas souhaité se prononcer sur les raisons de cette démission.