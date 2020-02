ABU DHABI / Le Chef de l'État en conclave avec Imams, Dahiras, femmes et Étudiants Sénégalais pour s'enquérir de leurs préoccupations.

Calendrier bien fourni du Président de la République du Sénégal qui déroule présentement, un voyage d'affaires dans les Émirats Arabes Unis. Après une série de rencontres avec des chefs d'entreprise et un tête-à-tête avec l'Émir sanctionné par la signature de six protocoles d'accord, le Chef de l'État a passé le reste de la journée du jeudi à échanger avec la communauté Sénégalaise sur ses conditions de séjour, recueillant les inquiétudes de ses différentes composantes et distillant des indications. Une rencontre chaleureusement déroulée qui a démarré par l'hymne national du Sénégal suivi d'un récital de Coran.



Venus de Dubaï, d'Abu Dhabi et de plusieurs autres localités des EAU, les Sénégalais ont profité de leur conclave avec le Président Macky Sall pour le féliciter de "son exercice Présidentiel hautement salutaire", avant de lister quelques doléances. Signalons que les Imams, qui sont plus de trois dizaines dans ce pays, ont été les premiers à avoir droit au chapitre. Ce sera ensuite au tour des femmes de s'interroger sur les voies d'accès aux financements et enfin au tour des étudiants intéressés par les bourses d'études et notamment par les bourses dexcellence susceptibles de leur permettre d'accéder à une université d'excellence comme la Sorbonne. Les Sénégalais parleront aussi des questions d'accès au logement non sans oublier de souhaiter l'installation d'un consulat aux Émirats Arabes Unis pour une meilleure administration des affaires les concernant.



Dans ses réponses et plus précisément sur la question des logements, le Président Macky Sall rappellera son projet de 100 000 logements qui nécessite, de la part des bénéficiaires, une dynamique d'organisation préalable à travers des coopératives d'habitat facilitant l'accès, également, au foncier. La question des passeports a aussi été posée, mais ce sera non sans féliciter leur hôte, qui avait précédemment pris des dispositions pour que l'établissement et le renouvellement de ce type de documents se fassent aisément. Par rapport aux étudiants, il précisera que les conditions d'éligibilité aux bourses pour consolider cette dynamique d'excellence, c'est la même qui est en œuvre au Sénégal.



Les Sénégalais ne manqueront de se réjouir d'avoir un ambassadeur comme son Excellence Ibrahima Sory Sylla qui, diront-ils devant le Président de la République, abat un travail de titan en plus de faire preuve d'une grande disponibilité...





















dakaractu