ACCIDENT À LATMINGUÉ : UN MORT ET PLUSIEURS BLESSÉS

Un passager a été tué et plusieurs autres blessés, ce dimanche matin, dans l’accident d’un car à Thiawandou, près de Latmingué (Kaolack), indique Radio Futurs Médias (RFM).



Le drame s’est produit tôt ce matin, précise la radio.



Selon le site dakaractu.com, le car de transport en commun, communément appelé ‘’ndiaga-ndiaye’’, était en direction de Dinguiraye pour les besoins du marché hebdomadaire de cette localité.



Ses passagers, principalement des commerçants, étaient en provenance de Ndoffane, précise le site d’information, ajoutant que le conducteur a perdu le contrôle de son volant en voulant éviter un autre véhicule. Mais il n’a pas pu empêcher l’irréparable de se produire et le véhicule s’est alors renversé.



Les victimes ont été évacuées Kaolack, par les sapeurs-pompiers.



Plus tôt dans la matinée, un bus s’est renversé dans la commune de Diouroup, à Fatick, tuant sept personnes et en blessant 48 autres.



Au Sénégal, les routes tuent chaque année plus de 600 personnes, avec plus de 4.000 accidents de la circulation. Les véhicules de transport en commun sont très souvent impliqués dans ces accidents de la circulation très meurtriers sur les routes sénégalaises.



L’indiscipline des chauffeurs, l’excès de vitesse et la vétusté des véhicules font partie des causes les plus souvent citées pour expliquer le caractère récurrent de ces drames.



Selon Thierno Birahim Aw, directeur du CETUD, 90% des accidents relèves de comportements irresponsables des conducteurs, 7% de l’état des véhicules et 3% de l’état des infrastructures.

Les accidents de la circulation coûtent près de 74 milliards de francs CFA par an au Sénégal, soit 1 à 2% du Produit intérieur brut (PIB), selon le directeur exécutif de l’Association des assureurs du Sénégal (AAS), Matar Faye.



En novembre dernier, le chef de l’Etat, Macky Sall, avait exprimé son souhait de faire de 2020, l’année de la sécurité routière.



Le gouvernement sénégalais avait annoncé, le 9 février 2017, 10 mesures pour réduire significativement le nombre d’accidents de la route.





































aps