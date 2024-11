ACCIDENT DE LA ROUTE À MATAM | TROIS MORTS ET QUINZE BLESSÉS

Ce lundi matin, un grave accident de la route s’est produit entre Trawo Dendoudy et Danthialy, dans la région de Matam, faisant trois morts et quinze blessés, selon des informations fournies par le lieutenant-capitaine Ignace François Ndiaye, agent de la compagnie locale d’incendie et de secours.



L’accident a impliqué deux minibus qui sont entrés en collision vers 5 heures du matin. Parmi les blessés, cinq se trouvent dans un état critique.



Dakarposte a appris que les deux chauffeurs sont mis aux arrêts. Les dépouilles déposées à la morgue de l'hôpital de Ourossogui.



Les autorités continuent de mener des enquêtes pour déterminer les circonstances exactes de cet incident tragique.































































































avec Rts