ACCIDENT DE LA ROUTE : MACKY SALL PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES AU PASTEF-LES PATRIOTES

Le président de la République a fait part de sa ‘’compassion’’ à l’égard de Pastef-Les Patriotes, le parti de l’opposant Ousmane Sonko, après la mort de trois de ses militants dans un accident de la route, lundi, à Nioro (centre).



‘’J’exprime ma compassion à la suite du terrible accident de la route survenu à quelques kilomètres de Nioro’’, a écrit Macky Sall sur son compte Twitter.



‘’Je présente mes condoléances aux familles des trois personnes décédées, au (…) Pastef, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés’’, a ajouté le chef de l’Etat.



Plusieurs médias ont annoncé lundi la mort, dans un accident de la route, de trois militants de Pastef-Les patriotes.



Revenant ‘’de Ziguinchor, mon convoi a fait un accident, à trois kilomètres de Nioro. Pour le moment, nous déplorons trois décès et trois blessés’’, a déclaré le député Ousmane Sonko sur sa page Facebook.



Certains médias affirment que l’accident a coûté la vie à un photographe de Pastef-Les patriotes et à deux gardes du corps de M. Sonko.































aps