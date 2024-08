ACCIDENT TRAGIQUE ENTRE NDOULO ET KHOUROU MBACKE | LE BILAN PASSE À 9 MORTS

6 morts sur le coup, 16 blessés graves et un léger. Selon nos confrères de la RTS, le bilan s'alourdit: 9 morts



En attendant d'y revenir amplement, c'est donc le récapitulatif de la collision entre un minicar et un camion sur le tronçon reliant Diourbel à Mbacké, entre Ndoulo et Khourou Mbacké.



En effet, trois autres victimes parmi les blessés ont rendu l’âme une heure après leur évacuation selon l’urgentiste de l’hôpital de Diourbel Dr Cheikh Lô





























































Rts