ACCIDENTS RÉPÉTÉS SUR LES ROUTES : OUSMANE SONKO SONNE L’ALERTE

Il y a comme une recrudescence des accidents mortels de circulation, ces temps-ci. Le dernier en date est celui de Nioro qui a fait 8 morts, avant-hier. Cette situation de faits malheureux n’a pas laissé le leader du parti Pastef indifférent. Sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a interpellé les autorités publiques sur la manière de délivrer les visites techniques et permis de conduire. « Devant le rythme effréné de la multiplication des victimes de la route, je m’associe à la douleur des familles et en appelle à la responsabilité », a-t-il écrit, avant de poursuivre : « Plus de vigilance dans la conduite des visites techniques ! Plus de rigueur dans les conditions de délivrance des permis de conduire ! Plus de sensibilisation sur la sécurité routière ! Plus de pragmatisme dans l’adaptation des infrastructures routières ! Plus d’exigence dans l’application du Code de la route ! »



Le député, candidat malheureux à la dernière présidentielle, ne manque pas non plus d’en appeler au sens de la responsabilité des conducteurs. « Plus de rigueur dans la maintenance des véhicules ! Plus d’humanisme dans le partage de la route ! Plus de sérieux dans le respect du Code de la route ! Plus de vigilance de la part des passagers face au comportement des conducteurs de véhicules ! Plus d’aménagement des espaces réservés aux piétons ! » En somme, tout le monde est concerné pour éradiquer ce phénomène des accidents de la route.