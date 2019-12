ADOPTION D’UN BUDGET DE PRÈS DE 199 MILLIARDS POUR LES FORCES ARMÉES

Le budget du ministère des Forces armées pour l’exercice 2020, arrêté à la somme de 198.903.781.661 FCFA, a été adopté à l’unanimité et sans débat par les députés, appris mercredi l’APS auprès de la Commission des finances de l’Assemblée nationale.



Le budget 2020 de ce département ministériel comprend deux chapitres, indique un rapport de cette commission remis à la presse lors de son examen par les députés réunis en séance plénière à l’Assemblée nationale.



La séance plénière s’est déroulée en présence de Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, de Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions et de Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget.



Le programme ‘’Pilotage, coordination et gestion administrative’’ se verra affecter 8.675.543.985 FCFA.



Pour le programme ‘’Défense du territoire national’’, il est prévu une enveloppe de 123.910.800.863 FCFA.



Un montant de 66.167.436.813 FCFA est réservée à la rubrique ‘‘Sureté publique et maintien de l’ordre’’.

























aps