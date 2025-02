AFFAIRE DES 125 MILLIARDS FCFA: Farba Ngom écroué, ses avocats crient « au scandale »

Convoqué pour la première fois le 13 février, il était reparti librement chez lui. Ce qui ne sera pas le cas cette fois-ci. Le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt, ce jeudi, par le président du Collège des juges d’instruction financiers du Pool judiciaire financier (PJF). Il est poursuivi pour détournement de deniers publics, « blanchiment de capitaux » et « association de malfaiteurs », d’une valeur de 31 milliards.



Selon un de ses avocats, ils ont reçu un coup d’épée avec cette audition de Farba. « Nous sommes tous en état de choc car cela ne respecte aucun des droits qui protégeait notre client mais nous allons nous battre et montrer les irrégularités dans la procédure qui ont conduit à sa mise en détention. Mais vous le verrez libre par la grâce de Dieu » a déclaré Me Doudou Ndoye, un de ses avocats. Interpellé sur les faits qui lui sont reprochés, il a avancé que ce sont des faits mal établis sous des accusations qui n’avaient que pour but que de le mettre en prison. Pour lui, le plus important c’est que leur client se dirige vers la prison sur des accusations qui ne tiennent pas et une procédure qui ne respecte pas les droits et nous le savons nous disons que la bataille ne fait que commencer », a-t-il argué. Un Me Doudou Ndoye amer qui a décidé de ne pas entrer dans le fond du dossier malgré les 3h avec les juges du Pool judiciaire financier (PJF).



Des immeubles comme garantie d’une valeur équivalente au montant en cause rejetés



Mais selon des sources, lors de son audition, Farba Ngom a nié les faits qui lui sont reprochés. Et ce dernier aurait proposé de mettre en garantie des immeubles d’une valeur équivalente au montant en cause, et ce dans le but d’éviter la prison. « Une offre qui a été rejetée par la justice, malgré la plaidoirie de ses conseils en faveur d’une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. » Mais le procureur financier, quant à lui, avait requis son placement sous mandat de dépôt, une demande finalement suivie par le juge d’instruction.



Lors de l’audience, le procureur financier a requis son placement sous mandat de dépôt. Ses avocats – Mes Alassane Cissé, Baboucar Cissé, Ousmane Thiam, El Hadji Diouf et autres ont plaidé en faveur d’une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Cependant, cette demande a été rejetée par le juge d’instruction, qui a ordonné son incarcération, selon toujours la source.



Pour rappel, la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) , qui a mis au jour des transactions suspectes estimées à 125 milliards de FCFA . Il est poursuivi dans le cadre de cette enquête sur des activités suspectes de blanchiment de capitaux L’Assemblée nationale avait levé son immunité parlementaire le 24 janvier dernier pour permettre sa comparution devant le PJF.



















































