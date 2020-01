AFFAIRE DES 150 PELERINS LAISSES EN RADE A DAKAR EN 2017

Le montant du préjudice et sa répartition ramènent les victimes et les voyagistes à la barre Laffaire des 150 pèlerins à la Mecque de lédition 2017, qui avaient été laissés en rade à Dakar, par des voyagistes privés, a été évoquée hier, à la barre de la Cour dappel de Dakar. Si les victimes réclament laugmentation des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, la défense les trouve exorbitants. Le verdict sera rendu le 10 février prochain. Lors de lédition 2017 du pèlerinage à la Mecque 150 pèlerins avaient été laissés à Dakar par la faute de voyagistes privés. Il sagit notamment de Mame Mberry Ndiaye, patronne de lAgence de voyage « Mberry Travels », et ses complices Mame Faye Diop, Awa Becry Bao, Cheikh Tidiane Sall et Pape Mbagnick Ndiaye. Trainés en justice, les cinq ont été reconnus coupables dabus de confiance et condamnés à 1 an ferme. Les condamnés doivent allouer aux différentes victimes des sommes comprises entre 2,5 millions et 3,250 millions ainsi que des dommages estimés à 500 000 F Cfa. LEtat du Sénégal a été mis hors de cause et lagence Al-Haramayni Chérifayni dirigée par El Hadj Yamar Guèye avait été déclarée civilement responsable et condamnée à solidairement à payer aux victimes la somme de 524 millions F Cfa. Cette décision ne satisfait pas les parties en ce qui concerne laspect civil. Si les parties civiles jugent dérisoires les montants qui leur sont alloués, la défense les trouvent exorbitants et que le paiement ne peut pas être solidaire. Cest pourquoi, lappel a porté sur les intérêts civils. Et dès lentame du procès, Me Massokhna Kane a notifié le désistement des victimes envers lEtat. Quoiquil en soit, lagent judiciaire de lEtat, Mafall Fall a soutenu que lEtat nest nullement concerné car il s'agit d'une affaire qui oppose des privés. Ainsi sest-il retiré du procès. Plaidant pour le compte de Mame Faye Diop, Me Camara a déploré que sa cliente fasse partie de la condamnation solidaire alors que celle-ci a versé 168 millions à Mberry. « La solidarité ne peut pas porter sur les sommes reçues par les autres dont Yamar et Mame Mberry Sylla. C'est rendre beaucoup plus difficile le paiement des dettes en infligeant des dommages et intérêts de 500.000 F CFA à chaque prévenu », martèle-t-il. Conseil de la prévenue Awa Bekry Bao, Me Mamadou Seck ne comprend pourquoi le premier juge a débouté sa cliente de sa constitution de partie civile. Car, cette dernière Mame Faye Diop et Mame Mberry navaient pas convoyé les 25 pèlerins quelle avait inscrits. Etant donné que sa cliente avait déboursé près de 40 millions, il réclame 90 millions F Cfa. Me Ndèye Fatou Touré et Assane Dioma Ndiaye ont pour leur part plaidé linfirmation du premier jugement concernant lagence Al-Haramayni Chérifayni. Ceci dautant cest Mame Mberry Sylla reste lui devoir la somme reliquataire de 150 millions F Cfa pour avoir versé un acompte de 50 millions. Quant au conseil de la patronne de « Mberry Travels », il estime que toutes les responsabilités n'incombent pas à sa cliente qui avait déjà payé 110 millions F Cfa pour lachat des billets et remboursé 52 millions 322 mille 321 F Cfa à Yamar et 50 millions F Cfa à Mame Faye Diop. Mes Souaré et Baba Diop estiment que le jugement est « pertinent » et ont sollicité sa confirmation. Cependant, leur confrère Me Massokhna Kane estime que le préjudice na pas été assez réparé par ces voyagistes privés. Qui dit-il, « avaient dépassé les tarifs fixés par l'État à 2,8 millions avec même un système de commissionnement qui fait que les pèlerins ont payé 700.000 F Cfa supplémentaire ». Il a demandé que la somme de 500.000 F Cfa soit ramenée à 1 million F Cfa pour chaque pèlerin. Et pour le parquet général, les parties civiles ont tout à fait raison. Dans cette affaire, les victimes avaient porté leur choix sur lAgence Mberry Travels. Car les autres structures auprès de qui ils sétaient inscrits avaient atteint leurs quotas fixés par le gouvernement. Seulement, la voyagiste na pas dagrément de la Délégation générale au pèlerinage. Ainsi, lagence sétait-elle rabattue sur des voyagistes bissau-guinéens qui devaient permettre aux Sénégalais dobtenir le visa. Malheureusement, la sous-traitance na pas marché. Lors du procès, Mame Mberry Ndiaye et ses complices ont allégué avoir été floués. Car les visas ont été remis à dautres pèlerins sans quils puissent les identifier. Délibéré le 10 février