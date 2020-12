AFFAIRE EPSTEIN/ARRÊTÉ À L'AÉROPORT DE ROISSY: Jean-Luc Brunel s'apprêtait à s'envoler pour le Sénégal

Cela faisait maintenant plus d’un an qu’il se disait « à la disposition de la justice ». L’agent de mannequins Jean-Luc Brunel a été placé en garde à vue, mercredi matin, dans les locaux de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), a appris, hier, 20 Minutes auprès du parquet de Paris. Soupçonné d'avoir servi de rabatteur pour le compte du milliardaire Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel est accusé de viols par plusieurs jeunes femmes ayant gravité dans le milieu du mannequinat.

Arrêté à l’aéroport de Roissy – Charles de Gaulle alors qu’il s’apprêtait à prendre un avion pour le Sénégal, ce Français de 75 ans a été placé en garde à vue pour les chefs de viols et agressions sexuelles, de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, de harcèlement sexuel et de traite des êtres humains. Il ne s’est jamais exprimé publiquement mais, par la voix de son avocate, il a toujours nié les faits.