AFFAIRE HIBA THIAM : Dame Amar et Cie restent en détention

Le procès de Dame Amar et Cie aura finalement lieu le 13 janvier prochain. Appelé à la barre aujourd'hui, le dossier a été renvoyé à cette date sur demande de l'avocat de la partie civile, Me Seydou Diagne. Les avocats de Dame Amar et Cie ont sollicité une liberté provisoire pour leurs clients en attendant le procès. Malgré l'avis favorable du parquet, le tribunal a dit niet.