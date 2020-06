AFFAIRE HIBA THIAM : LE PRÉSUMÉ FOURNISSEUR DE DROGUE ARRETÉ

Ça bouge dans l’affaire Hiba Thiam morte, par overdose aux Almadies, lors d’une soirée privée. David Dieng alias Didier Pablo, présumé fournisseur de drogue, a été arrêté par les gendarmes de la Section de recherches (SR).



Le mis en cause a été interpellé depuis le samedi 30 mai dernier, à la Cité Biagui, rapporte L’Observateur, dans son édition du jour. D’après le journal, il a été interpellé au moment où il s’apprêtait à livrer de la drogue. Et une perquisition à son domicile a permis de découvrir sept boulettes de cocaïne, des lames pour découper la drogue, des sachets plastiques, du scotch et des numéraires en Euro, CFA et en dollars.



Didier Pablo a été déféré au parquet au terme de sa garde vue. Il serait au cœur d’un réseau international de trafic de drogue dure, avec des ramifications en Guinée-Bissau, au Nigéria, au Bénin, et au Brésil. Pablo, pour brouiller les pistes, changerait d’appartement tous les trois mois.

Avant lui, la majorité de la bande a été placée sous mandat de dépôt.





































































emediasn