AFFAIRE PETRO- TIM - BBY demande au peuple de laisser la justice faire son travail

Alors que le régime s’enlise dans le scandale à 10 milliards de dollars révélé par la BBC, avec les déclarations intempestives et désastreuses de certains de ses affidés, le Secrétariat exécutif permanant (SEP) de Benno Bokk Yaakaar (BBY) est monté, hier, au créneau pour essayer de recoller les morceaux et reprendre la main dans cette affaire.



Lors du point de presse, Mor Ngom de l’Apr a demandé à la population d’avoir confiance en la justice qui a débuté ses auditions, depuis plusieurs jours. ‘’Nous sommes tous égaux devant la justice. Avant, tout le monde demandait que la justice puisse être saisie sur cette affaire. Ce qui a été fait, donc, on doit être patient et la laisser faire son travail. Il est hors de question qu’on mette la pression sur elle’’, martèle le ministre conseiller. Qui demande à ceux qui s’agitent d’aller donner au Procureur Serigne Bassirou Guèye leurs preuves ou informations, s’ils en disposent.



Ainsi, à l’instar de Yakham Mbaye qui s’est prononcé, avant-hier, sur la sortie de El Hadji Hamidou Kassé qui confirme une partie des informations révélées par la BBC, Mor Ngom y est allé de son appréciation. Il est d’avis que nul n’est infaillible. Que le journaliste a parlé en son nom propre et non à celui du Président de la république. ‘’Les sorties de X ou de Y ne sont pas importants. Ce qui vaille aujourd’hui est qu’on laisse la justice faire son travail. Nous croyons en notre justice. Respectons et renforçons la. Il faut qu’on la laisse terminer le travail qu’elle a déjà commencé dans ce sens. L’éclatement de la vérité, sur cette affaire, nous tient aussi à cœur, nous de la mouvance présidentielle’’, déclare le maire de Ndangalma.



Toujours sur cette question, Momar Samb a soutenu que ce n’est pas à leur leader de livrer son frère à la justice, mais à cette dernière de faire son travail. La justice, poursuit-il, sait ce qu’elle doit faire et elle le fera. Il n’y a pas lieu de précipiter, selon lui. ‘’Nous attendons de la justice qu’elle fasse son travail et de la façon la plus transparente. Il faut qu’on reste à son écoute aussi. Nous de la mouvance présidentielle nous avons aussi besoin de la vérité, sur cette affaire’’, soutient M. Samb.



« Que le tout le monde fasse preuve de responsabilité »



En outre, le SEP s’est prononcé sur le dialogue organisé par Macky Sall. Selon eux, rien ne peut saboter cette rencontre qui va parler des intérêts de la population avec toutes les couches de la nation. La mouvance présidentielle demande aussi à tout le monde de faire preuve de responsabilité, pour mettre en avant l’intérêt de la nation et réconcilier les Sénégalais.



Le rapport final de l’Union européenne qui a recommandé la suppression du parrainage, pour les prochaines échéances électorales, a été aussi au cœur des débats. Sur ce, le SEP demande aux Occidentaux de se limiter à la stricte supervision neutre et indépendante du processus électoral sénégalais.















enquête