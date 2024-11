AFFAIRE WEST AFRICAN ENERGY (WAE), L’ENQUÊTE S’EMBALLE Samuel Sarr en garde à vue prolongée ; Harouna Dia attendu à la SR, demain mercredi

La saga judiciaire autour de l’affaire West African Energy (WAE) continue de faire des vagues. A la caserne Samba Dièry Diallo de Colobane, au siège de la Section de recherches, l’enquête préliminaire s’accélère et semble proche de son dénouement. Dans les couloirs feutrés où chaque mot pèse lourd, les gendarmes mènent une série d’auditions minutieuses. Les actionnaires et partenaires de WAE défilent un à un, leurs témoignages ajoutant des pièces cruciales à ce puzzle complexe, où les fils de l’électricité semblent s’entremêler à ceux du droit.Au cœur de la tempête, Samuel Amète Sarr, Directeur général du projet de la centrale West African Energy, reste en garde à vue prolongée, sur instruction du procureur de la République. Arrêté vendredi dernier par les agents du commissariat spécial de l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) à son retour d’un voyage d’affaires à Dubaï, Samuel Sarr est devenu l’un des principaux protagonistes de cette affaire, dont les ramifications intriguent les gendarmes.Abdoulaye Dia de Senico et Abdou Karim Diop de Locafrique auditionnésL’enquête, menée tambour battant par les gendarmes de Colobane, se nourrit des dépositions de figures clés liées au projet et leur rôle sur sa capitalisation. Après l’interrogatoire de Samuel Sarr, d’autres noms ont été convoqués, inscrits soigneusement dans les carnets des hommes en bleu. Parmi eux, Papa Toby Gaye, directeur général de la Senelec, qui a lui aussi effectué le déplacement à Dubaï. Auditionné samedi dernier, il aurait, selon nos sources, levé un coin du voile sur des zones d’ombre entourant le dossier. Mais les gendarmes ne se sont pas arrêtés là. Abdoulaye Dia, Directeur général de la Société industrie commerce (Senico) et Abdou Karim Diop, représentant le Directeur général de Locafrique, Khadim Bâ, ont également été entendus hier, dans les locaux de la Section de recherches. Les enquêteurs s’efforcent de démêler les liens complexes entre ces acteurs et de comprendre les rouages d’un contentieux où les enjeux financiers se chiffrent en milliards.L’homme d’affaires Harouna Dia attendu ce mercredi à DakarLa liste est loin d’être exhaustive. Selon des informations de L’Observateur, un véritable ballet de figures influentes est attendu ce mardi devant les enquêteurs, déterminés à assembler les pièces manquantes de ce puzzle électrique complexe. Parmi ces noms, on retrouve l’ancien directeur de la Senelec, Papa Mademba Biteye. Cependant, toutes les attentes convergent vers une figure emblématique de West African Energy : Harouna Dia. Le richissime homme d’affaires, dépeint comme l’homme pivot dans le dénouement de ce dossier explosif. Actuellement à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, Harouna Dia était censé rejoindre Dakar en début de semaine. C’est-à-dire, hier lundi. Cependant, un vol manqué a reporté son arrivée, alimentant encore davantage l’impatience des enquêteurs. Aux dernières nouvelles, le richissime homme d’affaires, ultra proche de Macky Sall, qui s’est fait dans le business du «Kéthiakh (poisson fumé)» est attendu mercredi, aux alentours de midi. Son audition, qualifiée par des proches du dossier comme un tournant décisif, pourrait donner une impulsion majeure à l’enquête. Les gendarmes espèrent que ses déclarations éclaireront les zones d’ombre de ce contentieux, où de lourds intérêts financiers croisent des enjeux stratégiques.Confrontations entre Samuel Sarr et les autres actionnaires en ligne de mireEn parallèle, Samuel Sarr, toujours en garde à vue, demeure au cœur des interrogations. Après les auditions de ses partenaires, des confrontations pourraient être organisées. Une étape cruciale, où les regards, les mots et les non-dits pèseront autant que les preuves matérielles. Les enquêteurs comptent ainsi creuser davantage les zones sensibles du dossier, espérant lever les derniers voiles sur une affaire qui, vue de loin, semble facile à résoudre, mais qui, à bien y regarder, se révèle d'une complexité inouïe à démêler