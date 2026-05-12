AFRICA FORWARD : DAKAR ET GABORONE ENVISAGENT DE NOUVEAUX ACCORDS DE COOPÉRATION

En marge du Sommet Africa Forward, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu, en début d’après-midi, avec son homologue du Botswana, Duma Boko.



Au cours de cette rencontre, les deux chefs d’État ont salué l’excellence des relations entre Dakar et Gaborone, des relations qu’ils ont qualifiées de fraternelles et porteuses de fortes perspectives de coopération.



Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Duma Boko ont exprimé leur volonté commune de hisser davantage le niveau des échanges entre les deux pays, notamment à travers un accroissement significatif du volume des échanges économiques et commerciaux.



Les discussions ont également porté sur l’expérience du Botswana en matière de gestion des ressources minières. Considéré comme une référence africaine dans la gouvernance transparente de l’exploitation minière au service du développement national, le Botswana constitue, selon les autorités sénégalaises, un modèle dont le Sénégal souhaite s’inspirer.



Cette orientation s’inscrit dans la vision du chef de l’État sénégalais visant à faire de la valorisation des ressources naturelles un levier stratégique de transformation économique et sociale au profit des populations.



À l’issue des échanges, les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations à travers leurs équipes techniques respectives afin d’identifier de nouveaux axes de coopération susceptibles d’aboutir à la signature de futurs protocoles d’accord entre les deux États.

















































Rts